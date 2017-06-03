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Валерий Карпин: Орлов, возможно, продолжит работу на "Матч ТВ"

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин сообщил, что комментатор Геннадий Орлов может остаться на телеканале.

- Геннадий Орлов продолжит работу на канале?

– Возможно, да.

– Это видео нанесло репутационные потери.

– Ажиотаж создало. Репутационные потери – не думаю.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Карпин Орлов
Сегодня, 15:43
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(0)
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
гони его Валера
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Каким надо быть долба*бом чтоб заявлять такое
мы потратили 3 летний бюджет за 1,5 года
И такая новость не повредит репутации канала
Карпин, ну серьёзно надо знать меру "лизания жопы"


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 16:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Геннадий к нам не поедет....", сказал Валера-Верим.......))))))))))
))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
smile кАРПУША ТЕПЕРЬ РЕШАЕТ КТО И КОГДА БУДЕТ ИЛИ НЕТ
Регистрация: 20.10.2011
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