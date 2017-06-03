Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Василий Уткин: куда бы Фурсенко ни приходил - это является неразумным вариантом

Телекомментатор Василий Уткин заявил, что руководство "Зенита" могло пригласить кого-то другого, нежели Сергея Фурсенко.

"Куда бы Фурсенко ни приходил - это является неразумным вариантом. Куда бы он не приходил, всегда и везде было весело. Очень весёлый вариант. Поэтому наверняка был более разумный вариант чем приход Сергея Фурсенко, а не Роберто Манчини. Приход Сарсании - это серьёзное усиление. Думаю, сейчас "Зенит" постарается разгрузить свою зарплатную ведомость. Наверняка у команды будут точечные усиления под ту модель, которая будет выбрана Манчини", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Фурсенко Зенит
Сегодня, 19:06
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
На удивление, Фурсенко был раньше фартовым...посмотрим...
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:08) #
  • -2
  •  (4)

Все успехи российского футбола связаны с Фурсенко. Не с Мутко, ни с Васиным, а именно с Фурсенко
Регистрация: 23.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.