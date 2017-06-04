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Представители Марио Балотелли предложили игрока московскому "Спартаку"

Представители нападающего "Ниццы" Марио Балотелли предложили игрока московскому "Спартаку", сообщает "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов, при этом в матчах чемпионата Франции игрок провел 23 матча, в которых забил 13 голов.
Теги: Балотелли Спартак Ницца Трансферы
Сегодня, 00:06
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(5)
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
:))) Думается разные люди могут Федуна считать...ну, скажем, по-разному...но отчего-то думается, что вряд ли его кто считает eбaнyтым...
Регистрация: 8.02.2011
№18 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Это не случайно, агенты в теме, что их клиент по всем параметрам подходит спартаку.
И надо заметить, что красно-белая форма ему к лицу.
То, что характер плохой, так поганым как раз такой и нужен. Среди спартаковцев очень сложно встретить нормального человека, все ёпнутые на всю голову. Так что это не должно волновать рук-во спартака, они каждый день встречаются с невеждами.
Проблема одна,- сможет ли выжить Марио в свинарне??


Какой ты заботливый. Пригрел бы в своем фекальном коллекторе...
Регистрация: 14.06.2015
№17 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:46) #
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online

как нравится наблюдать тут бомжеконскую возню с их подгоревшеми клоаками и каждый мнит себя экспертом,рассуждая о цвете кожи,о характере,но только ослы сводят концы с концами чтобы урвать замшелого свободного агента,а бомжей попросту шлют все нах smile
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
По цвету подходит


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Решили, что нашли дураков, которые возьмут этого проблемного нигера...

Цитата: syamtomov
Сашко, там, вроде, переговоры Гинер ведёт об аренде Мусы, или я что-то неправильно прочёл в новостях?

А шо? Отработанная схема. Гинер сбагривает негра в Европу за -дцать лямов, там он пинает куи, садится в глухой запас, Гинер берет его обратно в аренду.
???
Профит!


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:31) #
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online

Цитата: -Invader-
Негрозадому шпартальке в самый раз smile

Сашко, там, вроде, переговоры Гинер ведёт об аренде Мусы, или я что-то неправильно прочёл в новостях? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:28) #
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online

Балотелли игрок качественный, вроде с головой дружить начал. В любом случае в Спартаке не затеряется.
Регистрация: 12.03.2017
№12 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:26) #
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online

Цитата: syamtomov
Это вряд ли.
Думаю, что инфа об интересе к Балотелли со стороны Манчини сильно преувеличена.
Ведь в Зеньке неофициальный девиз - "В наших цветах нет чёрного".
Да и

не согласен,сейчас каждый второй трансфер зенита СМИ сватают негра и тут не нужно только в Балотелли упираться,а значит и девиз зенита под вопросом,другое дело как они будут оправдывать и отбеливать эти покупки,отмазки с индейцами и сильным загаром тут не проедут

Цитата: -Invader-
Негрозадому шпартальке в самый раз

сказал поклонник Вагнера и Думбия joy
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это не случайно, агенты в теме, что их клиент по всем параметрам подходит спартаку.
И надо заметить, что красно-белая форма ему к лицу.
То, что характер плохой, так поганым как раз такой и нужен. Среди спартаковцев очень сложно встретить нормального человека, все ёпнутые на всю голову. Так что это не должно волновать рук-во спартака, они каждый день встречаются с невеждами.
Проблема одна,- сможет ли выжить Марио в свинарне??


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:20) #
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online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
а сраный зенит сам набивается

Это вряд ли. smirk
Думаю, что инфа об интересе к Балотелли со стороны Манчини сильно преувеличена.
Ведь в Зеньке неофициальный девиз - "В наших цветах нет чёрного".
Да и Балотелли
3 января 2013 года на тренировке МС поссорился с главным тренером команды Роберто Манчини
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:18) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak_Champion
Какой-бы у него ни был характер, игрок он неплохой, а по меркам РФПЛ - вообще звезда


В Зените были аж две звезды, но мы выиграли 3 чемпионата, а звёзды один. Главное не звёзды, а командный дух, у вас он есть.
Регистрация: 10.10.2006
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:17) #
  • +1
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online

по окончании сезона Марио стал свободным агентом.

НЕ. Не нужен.
Даже если бесплатно перейдёт.
При наличии его в составе основная линия Карреры "Спартак - команда-семья" даст трещину.
И личный контракт захочет такой, что просто жуть!
Было время, играл в "звёздных" командах, а сейчас - какая-то "Ницца".
По-видимому, уже хочет завязывать с футболом, вот и ищет возможность бабла скирдануть в каком-нибудь чемпионате, где деньги есть, а ФУТБОЛ - так себе..."на троечку".
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Негрозадому шпартальке в самый раз smile
Регистрация: 12.05.2017
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хочешь развалить клуб? Возьми меня! Марио Балотелли!
Регистрация: 10.10.2006
№5 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какой-бы у него ни был характер, игрок он неплохой, а по меркам РФПЛ - вообще звезда
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну уж нет.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (12)
online

Цитата: vlees1
Ведь мы Спартак,а они говно:))

факт,который снова подтвердился
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
а сраный зенит сам набивается,а к Спартаку сами с поклоном приходят))

Ведь мы Спартак,а они говно:))
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:08) #
  • -2
  •  (14)
online

а сраный зенит сам набивается,а в Спартак сами с поклоном приходят,почувствуйте разницу чумазые))
Регистрация: 13.05.2017
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