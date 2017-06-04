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Константин Сарсания опроверг информацию об интересе "Зенита" к Балотелли и Джеко

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал информацию об интересе питерского клуба к нападающим Эдину Джеко и Марио Балотелли.

"Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти - прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу", - цитирует Сарсанию ТАСС.
Теги: Сарсания Зенит Джеко Балотелли
Сегодня, 09:49
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(1)
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: насратьнаспартак
как-то пох

Девиз ироков Зенита


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:05) #
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  •  (1)

Сарсания хитрый и граммотный, не будет он языком раньше времени молоть!
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: насратьнаспартак ссср (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
как-то пох
Регистрация: 4.06.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:52) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
После их отказа конечно не рассматриваешь.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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