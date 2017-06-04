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На словенском сборе "Анжи" проведёт шесть контрольных матчей
"Анжи"? начнет подготовку к сезону 7 июня, информирует официальный сайт клуба.
В этот день на "Анжи Арене" начнется первый учебно-тренировочный сбор команды, который продлится до 16 числа.
Занятия будут проходить на резервном газоне стадиона. В течение десяти дней по намеченной программе футболисты главным образом будут работать над восстановлением физического состояния.
20 июня в Москве футболистам предстоит пройти медосмотр, а на следующий день подопечные Александра Григоряна отправятся в город Чатеж-на-Сави (Словения), где с 21 июня по 6 июля пройдет второй сбор.
На словенском сборе "Анжи" планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников – румынские клубы "Динамо" (Бухарест), "ЧФР" (Клуж), "Астра" (Джурджу), сербский "Чукарички" (Белград), словацкая "Жилина" (Жилина) и хорватский "Хайдук" (Сплит).
В этот день на "Анжи Арене" начнется первый учебно-тренировочный сбор команды, который продлится до 16 числа.
Занятия будут проходить на резервном газоне стадиона. В течение десяти дней по намеченной программе футболисты главным образом будут работать над восстановлением физического состояния.
20 июня в Москве футболистам предстоит пройти медосмотр, а на следующий день подопечные Александра Григоряна отправятся в город Чатеж-на-Сави (Словения), где с 21 июня по 6 июля пройдет второй сбор.
На словенском сборе "Анжи" планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников – румынские клубы "Динамо" (Бухарест), "ЧФР" (Клуж), "Астра" (Джурджу), сербский "Чукарички" (Белград), словацкая "Жилина" (Жилина) и хорватский "Хайдук" (Сплит).
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