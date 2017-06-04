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"Анжи" покинули девять футболистов

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о расставании с пятью полузащитниками - Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком.

К тому же стан махачкалинцев покинули арендованные футболисты. Это голкипер Александр Фильцов, защитник Александр Жиров, полузащитник Саид Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс. Завершились арендные соглашения и у Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, но клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ними, и по этому поводу ведутся переговоры.
Теги: Анжи
Сегодня, 12:26
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№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Цитата: nami-sv
Неспроста в последнее время стало много разговоров про 10 команд в премьер-лиге.Дыма без огня не бывает.Идёт планомерный развал футбольного хозяйства.Как можно доверить горе-руководителям из Питера что-то серьёзное.если они даже в своём городе не могут построить стадион и команду имея неограниченные финансовые вливания при этом.

Что ты несешь??? Пuздец какой-то в голове!

smile Я несу?Писец это в вашем городе.Посмотри внимательнее что твориться около футбола в вашем городе.На бюджет,стадион,руководителей своих,игроков,на отсутствие в команде своих воспитанников,ну и ,наконец,на больничные и на те суммы,которые совсем недавно получали ваши игрочишки по листу нетрудоспособности.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:00) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Неспроста в последнее время стало много разговоров про 10 команд в премьер-лиге.Дыма без огня не бывает.Идёт планомерный развал футбольного хозяйства.Как можно доверить горе-руководителям из Питера что-то серьёзное.если они даже в своём городе не могут построить стадион и команду имея неограниченные финансовые вливания при этом.

Что ты несешь??? Пuздец какой-то в голове!
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:55) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неспроста в последнее время стало много разговоров про 10 команд в премьер-лиге.Дыма без огня не бывает.Идёт планомерный развал футбольного хозяйства.Как можно доверить горе-руководителям из Питера что-то серьёзное.если они даже в своём городе не могут построить стадион и команду имея неограниченные финансовые вливания при этом.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:42) #
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online

Небольшая потеря..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 12:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Григорян начал перестройку..
Регистрация: 21.11.2016
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