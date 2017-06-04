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"Тосно" подпишет новый контракт с Дмитрием Парфеновым 12 июня

"Тосно" подпишет новые контракты с тренерским штабом Дмитрия Парфенова 12 июня, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Пока что сроки контракта мы с тренерским штабом не обсуждали. Команда сегодня улетает в Москву на сбор. Думаю, числа 12-го мы этот вопрос закроем, весь тренерский штаб точно остается, плюс мы подписываем еще нового тренера по физподготовке", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Парфенов Тосно
Сегодня, 15:19
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