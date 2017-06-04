СМИ: "Зенит" готов заплатить 45 млн евро "Интеру" за Брозовича и Мурильо

"Зенита" нацелился на двух футболистов миланского "Интера", сообщает Tuttosport.По данным издания, сине-бело-голубые готовы заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо €45 млн.Сообщается, что клубы уже начали подготовку к переговорам.