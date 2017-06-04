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СМИ: "Зенит" готов заплатить 45 млн евро "Интеру" за Брозовича и Мурильо

"Зенита" нацелился на двух футболистов миланского "Интера", сообщает Tuttosport.

По данным издания, сине-бело-голубые готовы заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо €45 млн.

Сообщается, что клубы уже начали подготовку к переговорам.

"Газета.ру"
Теги: Интер Зенит Трансферы
Сегодня, 15:41
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№2 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 15:52) #
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Да уж. И сейчас у питерских нет иного выхода как скупать всех лучших российских и легионеров, играющих в РФПЛ, поскольку из-за бугра ныне поедут в Питер лишь за баблом, а не биться за клуб, пролетевший второй год мимо ЛЧ... Показать себя и привлечь внимание европейских грандов без главного клубного турнира потенциальным новичкам, уважающим себя (а не бегункам за баблом) НЕГДЕ - так-что, вряд ли нормальные, желающие расти, игроки в этом году появятся в "Зените". И боссы зенитовские должны это понимать, а не выбрасывать деньги на ветер... Хотя, кто их халявные в Газпроме и "Зените" когда считал - не личные же сбережения, правда ?
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спал уже принял Интер?
Регистрация: 1.06.2017
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