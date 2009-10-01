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"Зенит" объявил о переходе Кристиана Нобоа

Полузащитник Кристиан Нобоа перешел из "Ростова" в "Зенит" на правах свободного агента, передает официальный сайт питерского клуба.

с игроком рассчитано на три года.
Теги: Нобоа Зенит Трансферы
Сегодня, 22:12
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№14 Написал: Hitman (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Один из сильнейших игроков нашего чемпионата. Полагаю, подпиши его Спартак, да еще и за бесплатно, вы бы тут надулись от важности

опять ты ересь несешь, всему свое время, жизнь не научила вас с трансфером Ивановича?после Бердыева Новосельцев много чего показал?единственное в чем плюс это то что если бы вы не подобрали,то Гинер бы его притаранил))
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По информации "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Денису Терентьеву. Не исключено, что он будет подписан уже на этой неделе. Футболист, играющий на позиции правого защитника, в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате страны


А точно Манчини тренер, а не Бикеич?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Труба Ростову, Нобоа не пошел за Бердыевым , решил заработать денег. Понять его можно где ему еще столько насыпят, врядли он усилит Зенит.
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
игрок качественный + бесплатно!
Регистрация: 10.07.2009
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сарсания начал рулить? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Брозович, Снейдер? Нобоа

Один из сильнейших игроков нашего чемпионата. Полагаю, подпиши его Спартак, да еще и за бесплатно, вы бы тут же надулись от важности

Цитата: tfu
Канунников!!!

Разве его подписали?
Цитата: vlees1
Без Бердыева он полный ноль,в Динамо все убедились)

Да ладно, в том Динамо одним из лучших был.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Агрессивные трансферы: Нобоа Канунников!!!

зато креативно)
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а динамовец - капитан сваливат из Питера


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Агрессивные трансферы: Нобоа Канунников!!!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодой на перспективу, еще и на 3 года)))Вот она агрессивная политика Фурсенки))

Без Бердыева он полный ноль,в Динамо все убедились)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Брозович, Снейдер? Нобоа )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
на выход эрнани. румынское недоразумение.
то что за бесплатно подписали это гуд


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
очередной индеец joy
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:13) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Странный трансфер, а Манчини в курсе вообще?
Значит кто-то из компании Эрнани Гарсия Маурисио на выход...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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