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Кристиан Нобоа: желаю "Ростову" новых побед

Полузащитник Кристиан Нобоа попрощался с с "Ростовом".

Ранее "Зенит" объявил о переходе эквадорца на правах свободного агента.

"Желаю "Ростову" новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду. Не жалею, что два года назад принял предложение "Ростова". Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо!" - цитирует Нобоа официальный сайт "Ростова".
Теги: Нобоа Зенит Ростов
Сегодня, 00:35
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