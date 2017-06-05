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Шандор Варга: Фернандес может стоить 30-40 миллионов евро

Известный агент Шандор Варга согласен с согласился с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым, который заявил, что защитник Марио Фернандес стоит больше 20 миллионов евро.

- Марио Фернадес, который в итоге не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций, – серьезная потеря для нашей команды?

– Марио очень хороший фланговый футболист. Здесь двух мнений быть не может.

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" сказал: "Мариу стоит дороже 20 миллионов евро".

– Согласен. Думаю, он может стоить 30-40 миллионов.

– 40 миллионов?!

– Понимаете, сейчас цены в мировом футболе немного завышены. Это не есть хорошо. Но факт остается фактом. Если топовому клубу нужен игрок, за него могут выложить и 100 миллионов. И я ни в коем случае не осуждаю ЦСКА, когда клуб за хорошие деньги продает своих лидеров. Убежден: это проект не по зарабатыванию денег, а по зарабатыванию титулов.

– А Марио Фернандес интересен топовым клубам?

– Пока я конкретики не слышал. Но Мариу, действительно, показывает очень качественный футбол. Если продолжит в том же духе, то 20 миллионов за такого игрока – довольно скромная цена

"Спорт-Экспресс"
Теги: Варга Фернандес ЦСКА
Сегодня, 03:04
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 03:16) #
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Походу Бабаев всё же решил продать хилого бразилу, цену через агентов набивает!
Регистрация: 1.06.2017
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