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Кристиан Нобоа: мы не разговаривали с Бердыевым на тему моего перехода в "Зенит"

Новичок "Зенита" полузащитник Кристиан Нобоа рассказал, что не обсуждал с бывшим тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым свой переход в "Зенит".

"Мы не разговаривали на эту тему. Курбан Бердыев пока не возглавил никакой клуб, так что мне нечего сказать об этих ожиданиях. Я же стал игроком "Зенита" уже официально.

Этот сезон был потрясающим – Лига чемпионов, Лига Европы. В прошлом году мы выиграли серебряные медали. Я всегда буду говорить: "Спасибо, тренер", - цитирует Нобоа "Чемпионат.сом".
Теги: Нобоа Бердыев Зенит
Сегодня, 05:09
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