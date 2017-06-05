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Виталий Левченко вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов"

Главный тренер молодежной сборной Таджикистана, ассистент главного тренера национальной сборной и экс-наставник "Баркчи" Виталий Левченко продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

В самарском клубе специалист будет работать на должности тренера по физподготовке.
Теги: Левченко Крылья Советов
Сегодня, 07:22
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