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Денис Рубцов: Титов в штабе клуба - прерогатива Аленичева
Руководство "Енисея" не ориентировалось на спартаковское прошлое при назначении на пост главного тренера экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева. Об этом сказал директор красноярского клуба Денис Рубцов. В тренерский штаб, как уже сообщалось, также войдёт Егор Титов.
"Никакой целенаправленной ориентации на бывших спартаковцев или на спартаковское прошлое нет. Главный критерий – игра, которую ставит Аленичев, и его успехи в "Арсенале" и "Спартаке". Подумали и решили, что нужен именно он.
Думаю, Егор Титов войдёт в тренерский штаб. Это прерогатива главного тренера, и только ему решать, кто станет помощником. Будет работать команда, которую соберёт Аленичев, а мы их только в этом поддержим.
Наш новый тренер только один день в Красноярске, пока таких разговоров об усилении не было. Завтра встретимся и пообщаемся обязательно на эту тему", - цитирует Рубцова "Чемпионат.сом".
"Никакой целенаправленной ориентации на бывших спартаковцев или на спартаковское прошлое нет. Главный критерий – игра, которую ставит Аленичев, и его успехи в "Арсенале" и "Спартаке". Подумали и решили, что нужен именно он.
Думаю, Егор Титов войдёт в тренерский штаб. Это прерогатива главного тренера, и только ему решать, кто станет помощником. Будет работать команда, которую соберёт Аленичев, а мы их только в этом поддержим.
Наш новый тренер только один день в Красноярске, пока таких разговоров об усилении не было. Завтра встретимся и пообщаемся обязательно на эту тему", - цитирует Рубцова "Чемпионат.сом".
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