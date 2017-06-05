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Юрий Семин продолжит работу в "Локомотиве"

Вице-президент РЖД Салман Бабаев сообщил, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин продолжит возглавлять московский клуб.

– Сёмин остаётся в Локомотиве?

– Все на местах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 16:30
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№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
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online

Вектор задан, на Реал.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:36) #
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online

вот написали и про команду, кот цепляется за десятку blush
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:33) #
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Мы за Локо спокойны. И ждет прогресса команды. С 8 места на 7 место.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ожидаемо. Задача на сезон выполнена.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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