Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
До свиданья, капитан! На уход Данни (3)
До свиданья, капитан! На уход Данни (3)
12:38
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (36)
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (36)
10:57
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
Юрий Семин продолжит работу в "Локомотиве"
Вице-президент РЖД Салман Бабаев сообщил, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин продолжит возглавлять московский клуб.
– Сёмин остаётся в Локомотиве?
– Все на местах.
"Спорт-Экспресс"
– Сёмин остаётся в Локомотиве?
– Все на местах.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.