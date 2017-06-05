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Милан Бадель попал в сферу интересов "Зенита"
"Зенит" рассматривает вариант приобретения полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, информирует "Матч ТВ".
Хорват – один из кандидатов на усиление средней линии поля. Transfermarkt.de оценивает стоимость Баделя в 11 миллионов евро. Бадель также входит в сферу интересов нескольких итальянских клубов. Контракт хавбека с "Фиорентиной" истекает через год.
Хорват – один из кандидатов на усиление средней линии поля. Transfermarkt.de оценивает стоимость Баделя в 11 миллионов евро. Бадель также входит в сферу интересов нескольких итальянских клубов. Контракт хавбека с "Фиорентиной" истекает через год.
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