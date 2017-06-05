Опрос:

Новости партнеров

Милан Бадель попал в сферу интересов "Зенита"

"Зенит" рассматривает вариант приобретения полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, информирует "Матч ТВ".

Хорват – один из кандидатов на усиление средней линии поля. Transfermarkt.de оценивает стоимость Баделя в 11 миллионов евро. Бадель также входит в сферу интересов нескольких итальянских клубов. Контракт хавбека с "Фиорентиной" истекает через год.
Теги: Фиорентина Зенит Трансферы
Сегодня, 17:05
Напечатать
12
(1)
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 18:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Данни уже не тянет так, как требуется,при всё уважении.

на фоне остальных мертвецов,Данни даже после травмы был в порядке,если уже он не тянет,то что сказать про остальных
Цитата: yuri
Про негра шутка конечно. Но наверняка Манчини потребует, посмотрим.

я думаю он еще не знает вашей кухни,кого можно брать,а кого нет,интересно как он будет решать эту проблему
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Hitman
я не ослышался про негра?видимо не все так просто раз решили Ростов шерстить,тебя не смущает что уходят такие игроки как Данни,одной ногой Кришито,а Юсуповы и Эрнани при деле

Всё может быть.. Данни уже не тянет так, как требуется,при всё уважении. Про негра шутка конечно. Но наверняка Манчини потребует, посмотрим.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Как всегда на влажке подпишут негра Барбоса.. Полунегра, метиса, а это другое дело совсем.

я не ослышался про негра?видимо не все так просто раз решили Ростов шерстить,тебя не смущает что уходят такие игроки как Данни,одной ногой Кришито,а Юсуповы и Эрнани при деле
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Hitman
ожидания:Снейдер,Гуарин,Белот
ти,реальность-Терентьев,Нобоа

Как всегда на влажке подпишут негра Барбоса.. Полунегра, метиса, а это другое дело совсем.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего в нём особенного нет, это не Матич, тем более Матич, в свою очередь, не уровень Челси, а вот для Зенита...
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 17:26) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ожидания:Снейдер,Гуарин,Белот
ти,реальность-Терентьев,Нобоа
joy
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Imp
Ждём слухи про Гуарина

"Зенит" может возобновить интерес к колумбийскому полузащитнику "Шанхай Гринлэнд Шеньхуа" Фредди Гуарину 1986 года рождения, об этом утверждает портал Сalciomercatо smile

НО:

Как стало известно "СЭ", бывший защитник "Ростова" Денис Терентьев подписал контракт с "Зенитом". 24-летний футболист – воспитанник академии петербургского клуба. В сезоне-2011/12 он сыграл 1 матч за сине-бело-голубых, а в следующем году был отправлен в аренду в "Томь". Последние два сезона Терентьев выступал за "Ростов".
Регистрация: 12.05.2017
№5 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждём слухи про Гуарина


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
по-моему он уже года 3-4 в этой сфере находится..
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (3)
online

Он должен входить в сферу интересов Манчини в первую очередь!
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь всех в Зенит сватать будут?
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Он же в Валенсии почти, насколько слышал)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.