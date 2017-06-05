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Бюджет "Урала" в новом сезоне составит 900 млн рублей

Бюджет "Урала" на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей, сообщил пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

"Бюджет футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров - группы компаний "Ренова" и "Трубной металлургической компании.

Цели на следующий сезон - попасть в десятку лучших команд премьер-лиги, а также пройти как можно дальше в Кубке России", - цитирует Медведевских ТАСС.
Теги: Урал
Сегодня, 17:26
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