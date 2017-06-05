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СМИ: Денис Терентьев уже подписал контракт с "Зенитом"

Защитник "Ростова" Денис Терентьев уже подписал контракт с "Зенитом", утверждает "Спорт-Экспресс".

О подробностях соглашения не сообщается.

24-летний футболист – воспитанник академии петербургского клуба.
Теги: Терентьев Ростов Зенит Трансферы
Сегодня, 18:43
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№39 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Всяко не хуже вашего Набабкина.

А, ну да. С учётом того, что Васин питерец, пусть наш. А у вас наконец-то питерцы в составе появятся
Регистрация: 12.05.2017
№38 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
опровергли уже

Терентьев подписал с «Зенитом» 3-летний контракт
«Ростов» и «Зенит» объявили о переходе защитника Дениса Терентьева в петербургский клуб.

С «Зенитом» Терентьев подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два.
«Большое спасибо «Ростову» за эти 2 незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед.

Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал игрок.

Терентьев является воспитанником академии «Зенита». За первую команду он провел один матч, выступал на правах аренды за «Томь», а последние два года отыграл в «Ростове», в том числе в 9 матчах в Лиге чемпионов.

Это уже второй для «Зенита» трансфер футболиста из «Ростова». Вчера в петербургскую команду перебрался полузащитник Кристиан Нобоа.
Регистрация: 16.08.2008
№37 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
vlees1,
Национальная Медиа Группа" вчера объявила о завершении сделки по приобретению 25% акций ЗАО "Спорт-экспресс", учредителя одноименной газеты и интернет-сайта. Должность председателя совета директоров "Спорт-экспресса" займет олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая с 2014 года возглавляет совет директоров самой НМГ. Условия сделки не раскрываются, дополнительных комментариев представитель НМГ не дает. Основной владелец "Спорт-экспресса" петербургский медиаменеджер Эдуард Райкин, возглавляющий также местное представительство "Первого канала", вчера подтвердил "Ъ" факт сделки. Он не исключил, что доля НМГ в дальнейшем будет увеличена, но от других комментариев отказался.

Господин Райкин стал владельцем "Спорт-экспресса" в конце 2012 года: незадолго до того гендиректор "Спорт-экспресса" Иван Рубин выставил приносившее убытки несколько лет подряд и оказавшееся на грани банкротства издание на продажу. Сейчас тираж газеты составляет 220 тыс. экземпляров, аудитория одного номера — 486 тыс. читателей.

Среди активов НМГ уже есть газеты "Известия" и "Metro Петербург", телеканалы РЕН ТВ (68%), "Пятый канал" (72,4%), "Первый канал" (25%), радиостанция "Русская служба новостей" (100%), телепроизводственная студия "Арт Пикчерс Вижн", телекомпания "Медиа Альянс" (каналы Discovery, Animal Planet и Eurosport в России). Акционеры НМГ — структуры Юрия Ковальчука и его партнеров. Выручка холдинга в 2014 году составила 3,060 млрд руб., чистый убыток — 617,398 млн руб.
Регистрация: 12.05.2017
№36 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
Соболезнования Лису

В связи с чем? Всяко не хуже вашего Набабкина. Вернули и ладно, главное чтобы это был не последний трансфер.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№35 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
одним задача топ 10 в европе, другим топ 5 в рфпл

Мы трезво оцениваем свои шансы, а вот вы витаете в облаках, с такими то трансферами.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№34 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
laughing все пруфы в интернете есть, а у тебя единственный пруф это википедия,прости я забыл что на этом сайте в основном диванные войска Путина)) joy
Регистрация: 13.05.2017
№33 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
vlees1,
Ты бредни а-ля Навальный себе в очко заторпедируй

Цитата: Saveger
На офсайте Зенита уже сообщили о трансфере. На 3 года подписан

Офсайт Ростова пораньше чуть сообщил. Соболезнования Лису smile
Регистрация: 12.05.2017
№32 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что там рыжему ваньке скучно на лавке?))
Регистрация: 3.11.2016
№31 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
спортэкспресс принадлежит Газпром медиа если ты не знал))

и? эхо мацы тоже

Цитата: PanoV
Ну вот. У болельщиков Зенита появляется выбор, за кого болеть. Свои воспитанники возвращаются в клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что перед железнодорожниками в следующем сезоне стоит задача занять как минимум пятое место в РФПЛ

одним задача топ 10 в европе, другим топ 5 в рфпл
Регистрация: 20.07.2009
№30 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:27) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
На офсайте Зенита уже сообщили о трансфере. На 3 года подписан
Регистрация: 16.03.2010
№29 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:26) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
vlees1,
Ты факты приведи, а не писти. Интересовались в 2015 покупкой, но официальных новостей нет на эту тему.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Алина Кабаева займет пост председателя совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс", выпускающей газету с одноименным названием.
Медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" ("НМГ") завершил сделку по приобретению 25 процентов компании-учредителя газеты "Спорт-Экспресс".

Условия сделки не раскрываются, но известно, что председателем совета директоров газеты "С-Э" станет Алина Кабаева, которая с 2014 года возглавляет совет директоров медиахолдинга, отмечается РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Национальная Медиа Группа принадлежит дружку Путина который контролирует почти все каналы на тв,который в 2006 году купил управляющую компанию «Лидер». «Лидер управляет «Газфондом», в котором лежат пенсионные накопления сотрудников «Газпрома». «Газфонд» владеет контрольным пакетом «Газпромбанка», а уже тому, в свою очередь, принадлежит «Газпром-Медиа» - крупнейший медиахолдинг в стране.
Регистрация: 13.05.2017
№28 Написал: Hitman (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
дичь))Следующим шагом было бы логично вернуть Могилевца laughing
Регистрация: 20.04.2017
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Надо вернуть этого из Амкара.......Брайана ...Идову. Воспитанник же.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: mustang (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
еще одна загубленная душа
а ведь молодой был -мог дорасти до сборной cry
Регистрация: 23.12.2015
№25 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
vlees1,
Ты факты приведи, а не писти. Интересовались в 2015 покупкой, но официальных новостей нет на эту тему.

Цитата: Black Fox
опровергли уже
русфутбол долго спит

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева в стан сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба ростовчан.

Футболист выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в желто-синей футболке 50 матчей.

«Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе «Ростова» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ростовчан. laughing
Регистрация: 12.05.2017
№24 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот. У болельщиков Зенита появляется выбор, за кого болеть. Свои воспитанники возвращаются в клуб.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№23 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: vlees1
Zamba,
спортэкспресс принадлежит Газпром медиа если ты не знал))

Ну это ты ни писти давай тут

My Webpage

Лол википедия твой источник?)ясно понятно))
Регистрация: 13.05.2017
№22 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
Zamba,
спортэкспресс принадлежит Газпром медиа если ты не знал))

Ну это ты ни писти давай тут

My Webpage
Регистрация: 12.05.2017
№21 Написал: kigow (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (1)

ну тогда Бердыева на ту же должность что в Ростов. а прикольно посмотреть было бы на Манчини в роли Данильянца или Кириченко? он может и руководить дистанционно из Италии, что тут делать в этой непонятной России. ну уж лететь на игру в Хабаровск явный перебор.
Регистрация: 16.05.2017
№20 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:10) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Zamba,
спортэкспресс принадлежит Газпром медиа если ты не знал))
Регистрация: 13.05.2017
№19 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:09) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
опровергли уже
русфутбол долго спит

Опроверг факт подписания, но не интереса smile

«Сейчас многие говорят о возможных переходах в «Зенит», но не всё это достоверная информация. Канунниковым мы вообще не интересовались, например. Что касается Тереньтева, то это интересный молодой, да ещё и воспитанник питерского футбола. Здесь всё может быть, интерес есть, но ничего конкретного нет. Пока всё на стадии переговоров. Терентьев может сыграть как на левом, так и на правом фланге.

Сообщения о том, что Терентьев подписал контракт с «Зенитом», не соответствуют действительности. Он нам интересен, но пока у нас только переговоры. Всё зависит от того, как скоро мы встретимся и поговорим. Многие составляющие должны совпасть. Желание у игрока есть, но нужно ещё договориться с клубом. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит», — сказал Сарсания
Регистрация: 12.05.2017
№18 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит1982
трансферная компания почти закончена, говорили про 4х игроков, будем бороться за зону Уефа

если читать только заголовки свинспорт и свинэкспресс, а если прочитать больше то можно узнать:
тренер приедет 12-13 числа
на сборах познакомится с командой
Но кого-то, естественно, мы постараемся приобрести до сборов. С другой стороны, это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.
Регистрация: 20.07.2009
№17 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:06) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
ну уж по лучше всяких свинофермочных =) упырей инвалидов ! которых за уши вытащили на чемпионство что бы они реально жизнь суицидом не закончили =)

конечно лучше)))продолжай дальше себя успокаивать чучело:))
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
Зенит, что ты делаешь, прекращай уже эту агрессивную политику

У нас пока получше чем у вас с агрессивной политикой. Один какой-то негр из Австрии у вас маячил, маячил, да исчез laughing

Цитата: Зенит1982
По сути трансферная компания почти закончена, говорили про 4х игроков, будем бороться за зону Уефа

Глупости не надо говорить. Трансферное окно в конце августа закрывается.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (2)

да поздравляем, чего уж там heart_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:00) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит1982
По сути трансферная компания почти закончена, говорили про 4х игроков, будем бороться за зону Уефа

ну почему же. Еще два трансфера осталось - может, это Месси и Роналду
Регистрация: 16.03.2010
№13 Написал: Amirovich (Сегодня, 19:00) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ну уж по лучше всяких свинофермочных =) упырей инвалидов ! которых за уши вытащили на чемпионство что бы они реально жизнь суицидом не закончили =)
Регистрация: 28.02.2015
№12 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 18:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
По сути трансферная компания почти закончена, говорили про 4х игроков, будем бороться за зону Уефа
Регистрация: 5.09.2012
№11 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы взяли Сергея Петрова, тот хотя бы в двери сборной стучится
Регистрация: 16.03.2010
№10 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (4)
online

Это было требованием Манчини перед подписанием контракта
Регистрация: 10.10.2013
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