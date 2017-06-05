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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" в следующем сезоне должен занять место в пятерке РФПЛ

Задача выйти из группы Лиги Европы и занять место не ниже пятого в чемпионате России следующего сезона поставлена перед московским "Локомотивом", сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве.

"Обсудили задачи команды на предстоящий сезон: место не ниже пятого в чемпионате России и минимум выход из группы в Лиге Европы", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 19:27
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№5 Написал: Hitman (Сегодня, 19:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Думаю Спартак будет шестым.

зенит будет шестиместным,вам и игроков под это из Ростова подбирают,чтобы занять эту нишу))
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Начнем с малого. Стабильно в Европу каждый год - уже не так плохо.
А вообще, посмотрим еще, кто кого.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
спартак цска зенит рубин краснодар - нету места для вас, даже пятым колесом

Думаю Спартак или Краснодар будет шестым. Скорее, Краснодар.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:34) #
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спартак цска зенит рубин краснодар - нету места для вас, даже пятым колесом smile
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Скромно. Но адекватно.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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