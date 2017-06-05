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"Зенит" заинтересован в приобретении Фредди Гуарина

Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Фредди Гуарин попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, в приобретении колумбийца заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

На трансферном рынке Гуарин, чей контракт истекает 30 декабря этого года, оценивается в €6,5 млн.

"Газета.ру"
Теги: Гуарин Зенит Трансферы
Сегодня, 19:40
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№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чет нам всех дедов сватают. Хотя неудивительно, для Италии это норма.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А он в Китае еще не кончился, как футболист?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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