"Зенит" заинтересован в приобретении Фредди Гуарина

Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Фредди Гуарин попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Calciomercato.com.По информации источника, в приобретении колумбийца заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.На трансферном рынке Гуарин, чей контракт истекает 30 декабря этого года, оценивается в €6,5 млн.