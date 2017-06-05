Опрос:

Новости партнеров

Александр Мостовой: если Аленичеву понадобится мой совет - помогу с удовольствием

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера "Енисея".

"Надеюсь, что Аленичев справится с новым вызовом, хотя мы понимаем, что наша ФНЛ – это предсказуемая лига. Если кто-то в ней ставит задачу повыситься в классе и достаточно в неё вкладывается, то добивается своего быстро. Что касается "Енисея", то прошедший сезон показал, что команда может решать высокие задачи. Игра команды в стыках показала, что фундамент заложен. Можно кое-что поправить, подкорректировать и двигаться дальше.

Желаю Дмитрию Аленичеву и Егору Титову удачи, успехов и надеюсь, у них всё получится! Если нужен будет мой совет – с удовольствием помогу!", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Аленичев Енисей
Сегодня, 19:58
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Эт да. Мафии явно нужен третий.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.