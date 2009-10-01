Опрос:

Новости партнеров

"Ростов" объявил о переходе Дениса Терентьева в "Зенит"

"Ростов" и "Зенит" достигли соглашения о переходе Дениса Терентьева, сообщает официальный сайт дончан. Футболист выступал за ростовский клуб с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.

"Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе "Ростова" и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.
Теги: Терентьев Ростов Зенит Трансферы
Сегодня, 20:10
Напечатать
17
(4)
№17 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
... и " Зенит " переименуют в " Ростов " laughing
Регистрация: 28.05.2017
№16 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
Кучук приде-порядок наведе...

неверно. придет Кучук - и всем кучук!
Регистрация: 16.03.2010
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Санчес,
Где тебя носило санчес-панчес? стал нейтрально- толерантным? Как там в НЮкасле дела?))
Регистрация: 24.04.2009
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Воспитанник свой... А так ...


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№13 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 20:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Санчес
А как же спорт? Может и победы по оценкам за артистизм и костюмы? Тем более у половины и так бутсы розовые, а у второй половины и вовсе голубенькие.

Маникуюр, причесочка , зафиксированная лаком для волос! Постоянные "Оскары" за падения в стиле "ой, он меня убил!". Жалобы судье: "Он мне нокоть сломал! Фу, плохой!" Вот такое вот лицо будущего футбола! smile


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а Данни перейдет в Ростов))
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Босх
он пустяшный игрочишка..

чего пустяшный то..талант есть у паренька, сумеет ли развить - вопрос
Регистрация: 21.05.2016
№10 Написал: Санчес Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Konnekt
А потому, для меня футбол — это прежде всего шоу. А у шоу свои законы и я прежде всего должен быть режиссёром, а уж потом тренером.

А как же спорт? Может и победы по оценкам за артистизм и костюмы? Тем более у половины и так бутсы розовые, а у второй половины и вовсе голубенькие.

Konnekt,
Но за коммент плюс.


--------------------
С возрастом мы всё больше философы, и всё меньше форварды...
Регистрация: 27.01.2009
№9 Написал: Konnekt (Сегодня, 20:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Да собственно, с чего начинался наш отечественный футбол. Не открою Америку, болели за СВОИХ. Команду своего двора, улицы, города, национальную сборную.
Чего сейчас? Правильно выразился недавно один известный итальянский тренер. Если у меня в команде играет весь Интернационал, могут ли быть такие игроки СВОИМИ?
А потому, для меня футбол — это прежде всего шоу. А у шоу свои законы и я прежде всего должен быть режиссёром, а уж потом тренером.
Ну ии... Режиссёр уехал и исполнители потянулись вслед. Ростову надо припадать к своим истокам. Се ля ви, однако.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Corner
Байрамян, надеюсь, все же останется.

вот ему бы лучше нас покинуть насовсем...
он пустяшный игрочишка..

Цитата: vermis_64
Раздербанят Ростов.

нам ли привыкать? у нас до 8 игроков основы были арендные..
Кучук приде-порядок наведе...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№7 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 20:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Очередной глупый трансфер!
Регистрация: 24.10.2007
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:25) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это усиление...ни дать ни взять нацелились на чемпионство stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:18) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Следующий Бухаров ?


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Остановите, остановите. Сарсании надо выйти.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vermis_64
Раздербанят Ростов.

Кто не хочет за нас играть - не будет. Нехай валят.
Байрамян, надеюсь, все же останется.
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
агрессия сарсании )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Раздербанят Ростов.
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.