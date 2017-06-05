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Леонид Кучук подпишет с "Ростовом" 2-летний контракт

Стал известен срок соглашения, которое будет заключено на следующей неделе между "Ростовом" и новым главным тренером Леонидом Кучуком.

Сообщается, что 57-летний белорусский специалист, возглавляющий алчевскую "Сталь"подпишет с дончанами 2-летний контракт.

Ожидается, что Кучук приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом. Будущее нынешнего главного тренера команды Дмитрия Кириченко пока не определено.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 20:26
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(0)
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
"Король умер - да здравствует .... Кучук!" sunglasses

Ждем

Цитата: Босх
а что там за ШТАБ?
сколько их? что за клоуны?

В тренерский штаб Кучука войдут три специалиста. Это Иван Федык (отвечает за тактику), Евгений Иванов (тренер вратарей) и Сергей Клещенко.
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
а что там за ШТАБ?
сколько их? что за клоуны?
где информация? там есть аналитик? физиотерапевт?
это те кто был с Кучуком в Стали?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: критик (Сегодня, 20:40) #
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  •  (2)

слабейший тренер!
Регистрация: 7.03.2017
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