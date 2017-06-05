Леонид Кучук подпишет с "Ростовом" 2-летний контракт

Стал известен срок соглашения, которое будет заключено на следующей неделе между "Ростовом" и новым главным тренером Леонидом Кучуком.Сообщается, что 57-летний белорусский специалист, возглавляющий алчевскую "Сталь"подпишет с дончанами 2-летний контракт.Ожидается, что Кучук приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом. Будущее нынешнего главного тренера команды Дмитрия Кириченко пока не определено.