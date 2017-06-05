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Дмитрий Бородин: трудно сказать, смог бы Данни еще принести пользу "Зениту"
Бывший вратарь "Зенита" Дмитрий Бородин выразил мнение, что капитан петербуржцев Данни покидает клуб, потому что новый главный тренер Роберто Манчини не был в нем заинтересован.
"Это просто политика клуба. Мне трудно сказать, смог бы Данни еще принести пользу "Зениту". Просто руководство клуба посчитало, что на данный момент другие игроки сильнее и не стало подписывать с игроком контракт", - цитирует Бородина "Спорт-Экспресс".
"Это просто политика клуба. Мне трудно сказать, смог бы Данни еще принести пользу "Зениту". Просто руководство клуба посчитало, что на данный момент другие игроки сильнее и не стало подписывать с игроком контракт", - цитирует Бородина "Спорт-Экспресс".
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