Денис Терентьев: я безумно счастлив вернуться домой

Защитник Денис Терентьев, который сегодня перешел из "Ростова" в "Зенит", подчеркнул, что без раздумий подписал контракт с сине-бело-голубыми.— Я безумно счастлив вернуться домой. "Зенит" для меня родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.— Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны "Зенита". В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.— "Зенит" — это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.