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Денис Терентьев: я безумно счастлив вернуться домой

Защитник Денис Терентьев, который сегодня перешел из "Ростова" в "Зенит", подчеркнул, что без раздумий подписал контракт с сине-бело-голубыми.

— Я безумно счастлив вернуться домой. "Зенит" для меня родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.

— Когда появился вариант возвращения?

— Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны "Зенита". В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.

— Вернуться в "Зенит" было вашей целью?

— "Зенит" — это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.

ФК "Зенит"
Теги: Терентьев Зенит
Вчера, 23:06
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№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:07) #
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теперь и Бухаров?
Регистрация: 20.04.2016
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