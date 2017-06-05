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Вячеслав Матюшенко: Милевский покинет "Тосно"
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Сборная России отправилась на стадион на матч с Венгрией (1)
Сборная России отправилась на стадион на матч с Венгрией (1)
Вчера 20:10
"Ростов" объявил о переходе Дениса Терентьева в "Зенит" (23)
"Ростов" объявил о переходе Дениса Терентьева в "Зенит" (23)
Вчера 20:08
Агент: у Измайлова есть варианты в России (5)
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Вчера 20:01
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
Вчера 19:40
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"Зенит" заинтересован в приобретении Фредди Гуарина (19)
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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" в следующем сезоне должен занять место в пятерке РФПЛ (10)
Вчера 18:49
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Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке (6)
Вчера 18:43
СМИ: Денис Терентьев уже подписал контракт с "Зенитом" (41)
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Вчера 17:18
Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (35)
Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (35)
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Юрий Жирков обошёл Валерия Карпина по количеству матчей за сборную
Товарищеский матч против Венгрии стал для полузащитника сборной России Юрия Жиркова 74-м в карьере.
По этому показателю он обошел Валерия Карпина и догнал легендарного советского голкипера Льва Яшина, сообщает "Спорт-Экспресс". На 1 игру больше провел экс-капитан российской сборной Андрей Аршавин.
По этому показателю он обошел Валерия Карпина и догнал легендарного советского голкипера Льва Яшина, сообщает "Спорт-Экспресс". На 1 игру больше провел экс-капитан российской сборной Андрей Аршавин.
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