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Юрий Жирков обошёл Валерия Карпина по количеству матчей за сборную

Товарищеский матч против Венгрии стал для полузащитника сборной России Юрия Жиркова 74-м в карьере.

По этому показателю он обошел Валерия Карпина и догнал легендарного советского голкипера Льва Яшина, сообщает "Спорт-Экспресс". На 1 игру больше провел экс-капитан российской сборной Андрей Аршавин.
Теги: Жирков Карпин Сборная России
Вчера, 23:13
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№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
обошел очень верное определение)
Регистрация: 20.07.2009
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