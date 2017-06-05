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Анатолий Мещеряков: совет директоров "Локомотива" оценил итоги сезона как противоречивые

Совет директоров московского "Локомотива" оценил выступление команды в сезоне-2016/17 как противоречивое. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" состоялось в понедельник в Москве. Команда в сезоне-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате России и выиграла Кубок страны.

"Оценивали итоги выступления основной команды. Все оценили итоги сезона как противоречивые. С одной стороны, команда выиграла Кубок России и попала в Лигу Европы, а с другой - заняла восьмое место в чемпионате. Да, была смена главного тренера, новый менеджмент, но это не должно быть оправданием такому результату", - сказал Мещяряков.
Теги: Мещеряков Локомотив
Вчера, 23:31
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