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Гурам Аджоев: "Арсенал" не вел переговоры с Рахимовым

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что клуб определится с главным тренером к выходу из отпуска.

– Почему решили не продлевать контракт с Сергеем Кирьяковым?

– Соглашение было рассчитано до конца сезона. Дальше мы решили не продолжать сотрудничество. Мы с ним сделали первый шаг, остались в премьер-лиге. Дальше уже нужно делать новый шаг, решать новые задачи. Поэтому сделаем ставку на другого тренера. К выходу игроков из отпуска с тренером определимся. Вели ли переговоры с Рашидом Рахимовым? Нет, не вели. В первый раз такое слышу, - цитирует Аджоева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аджоев Рахимов Арсенал Тула
Сегодня, 01:21
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