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Денис Терентьев: большое спасибо "Ростову" за эти два незабываемых года

Защитник Денис Терентьев прокомментировал свой переход из "Ростова" в "Зенит".

"Большое спасибо "Ростову" за эти 2 незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, "Ростов", я ценю каждого из вас!" - цитирует Терентьева официальный сайт "Ростова".
Теги: Терентьев Ростов
Сегодня, 04:54
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