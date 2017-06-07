"Зенит" подписал контракт с Денисом Терентьевым по схеме "3+2"

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Вчера 23:27
Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие
Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие
Вчера 23:08
Александр Касьян может перейти в "Балтику"
Александр Касьян может перейти в "Балтику"
Вчера 22:44
Роланд Лама признан игроком недели в MLS
Роланд Лама признан игроком недели в MLS
Вчера 22:27
"Шальке": наш украинец немного заржавел (5)
"Шальке": наш украинец немного заржавел (5)
Вчера 22:20
"Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком (11)
"Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком (11)
Вчера 22:05
Магомед Даудов показал логотип "Ахмата" (15)
Магомед Даудов показал логотип "Ахмата" (15)
Вчера 21:35
"Краснодар" представил новую тренировочную форму
"Краснодар" представил новую тренировочную форму
Вчера 21:24
Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов" (1)
Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов" (1)
Вчера 21:08
Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут"
Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут"
Вчера 20:56
Агент: Гамшик отказался переходить в "Ювентус" (4)
Агент: Гамшик отказался переходить в "Ювентус" (4)
Вчера 20:35
Арда Туран: я завершаю карьеру в сборной Турции
Арда Туран: я завершаю карьеру в сборной Турции
Вчера 19:32
Сергей Лавров показал телефон с логотипом "Спартака", отвечая на вопрос о любимом клубе (9)
Сергей Лавров показал телефон с логотипом "Спартака", отвечая на вопрос о любимом клубе (9)
Вчера 19:15
Марио Балотелли перейдет в "Боруссию" (2)
Марио Балотелли перейдет в "Боруссию" (2)
Вчера 18:14
Эдуард Безуглов: срок восстановления Зобнина - 4-5 месяцев (28)
Эдуард Безуглов: срок восстановления Зобнина - 4-5 месяцев (28)
Вчера 18:04
"Терек" будет переименован в "Ахмат" (38)
"Терек" будет переименован в "Ахмат" (38)
Вчера 18:02
Александр Зуев: хочу остаться в "Спартаке" (5)
Александр Зуев: хочу остаться в "Спартаке" (5)
Вчера 17:28
Стефано Пиоли возглавил "Фиорентину"
Стефано Пиоли возглавил "Фиорентину"
Вчера 17:11
Сборная Чили прибыла в Москву (5)
Сборная Чили прибыла в Москву (5)
Вчера 17:08
Георгий Джикия тренируется в общей группе сборной России (2)
Георгий Джикия тренируется в общей группе сборной России (2)
Вчера 16:40
"Спартак" объявил о продлении контракта с Массимо Каррерой (30)
"Спартак" объявил о продлении контракта с Массимо Каррерой (30)
Вчера 16:21
Петер Бош возглавил дортмундскую "Боруссию"
Петер Бош возглавил дортмундскую "Боруссию"
Вчера 16:08
Матье Вальбуэна может перейти в "Фенербахче" (3)
Матье Вальбуэна может перейти в "Фенербахче" (3)
Вчера 15:56
"Сталь" попрощалась с Леонидом Кучуком, уже сегодня тренер может возглавить "Ростов" (7)
"Сталь" попрощалась с Леонидом Кучуком, уже сегодня тренер может возглавить "Ростов" (7)
"Зенит" подписал контракт с Денисом Терентьевым по схеме "3+2"
Защитник Денис Терентьев, выступавший за "Ростов", вернулся в "Зенит".
Соглашение с воспитанником Академии "Зенита" рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
ФК "Зенит"
Соглашение с воспитанником Академии "Зенита" рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
ФК "Зенит"
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