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"Зенит" подписал контракт с Денисом Терентьевым по схеме "3+2"

Защитник Денис Терентьев, выступавший за "Ростов", вернулся в "Зенит".

Соглашение с воспитанником Академии "Зенита" рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

ФК "Зенит"
Теги: Терентьев Зенит
Сегодня, 01:02
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