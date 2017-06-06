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Олег Романцев пишет автобиографическую книгу

Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Олег Романцев пишет автобиографическую книгу.

"Я не хотел писать книгу. Но у меня получилась такая ситуация, что моя старшая внучка учится на журналиста, она меня постоянно уговаривала и уговорила. Я ей рассказываю, а она пишет", - приводит слова Романцева ТАСС.
Теги: Романцев
Сегодня, 05:53
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