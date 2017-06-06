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Агент: "Зенит" не интересуется Маноло Габбьядини

Агент форварда "Саутгемптона" Маноло Габбьядини Силвио Пальяри опроверг информацию о переговорах с "Зенитом".

"Интересуется ли "Зенит" Габбьядини? Нет, это только слухи", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Габбьядини Саутгемптон Зенит Трансферы
Сегодня, 07:10
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