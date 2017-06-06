"Локомотив" планирует провести три контрольных матча в Австрии

Утверждена программа учебно-тренировочных сборов "Локомотив".Основной состав проведет сбор в г. Бад Кляйнкирххайм (Австрия) с 15 июня по 1 июля. Тренерский штаб планирует три контрольных матча; соперники и даты матчей будут утверждены позднее.