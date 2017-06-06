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"Локомотив" планирует провести три контрольных матча в Австрии

Утверждена программа учебно-тренировочных сборов "Локомотив".

Основной состав проведет сбор в г. Бад Кляйнкирххайм (Австрия) с 15 июня по 1 июля. Тренерский штаб планирует три контрольных матча; соперники и даты матчей будут утверждены позднее.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:12
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