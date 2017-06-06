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"Спартак" объявил о продлении контракта с Массимо Каррерой

"Спартак" продлил контракт с главным тренером Массимо Каррерой, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.

53-летний тренер пришел в московский клуб прошлым летом, изначально соглашение с ним был рассчитан до 2018 года.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:40
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№7 Написал: Hitman (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Добрая весть!
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Цитата: yuri
Гавно.

Необязательно представляться в каждом посте. Мы уже поняли как тебя называть.

Да проходи мимо этого говна и все.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Гавно.

Необязательно представляться в каждом посте. Мы уже поняли как тебя называть.
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (4)
online

Великолепно.Гавно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Великолепно.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Приговор (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Харрошая Новость!
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отличная новость!
Теперь жду новости, что там с Ромой, надеюсь обойдется


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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