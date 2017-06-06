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Эдуард Безуглов: срок восстановления Зобнина - 4-5 месяцев

Полузащитнику сборной России и московского "Спартака" Роману Зобнину на реабилитацию после травмы понадобится около четырех-пяти месяцев. Об этом сообщил врач российской сборной Эдуард Безуглов.

"У Зобнина вчера случилась травма, после консультации он полетит в Италию, где с очень большой вероятностью ему будет проведена операция. Ориентировочный срок реабилитации назвать тяжело, он может составить четыре-пять месяцев", - цитирует Безуглова ТАСС.
Теги: Зобнин Спартак Сборная России
Сегодня, 18:14
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(1)
№4 Написал: vit (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пздц ***..... здоровья Рома...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:21) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Срака, полная


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:21) #
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  •  (0)
online

Цитата: Хидя
здоровья,


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 18:19) #
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  •  (3)
online

Ромке здоровья, ждем возвращения, но надо сказать что увы, мимо ЛЧ..надо срочно искать равноценную замену. Среди россиян полузащитника такого класса не найти, придется брать иностранца...
Регистрация: 13.03.2017
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