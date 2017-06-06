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Валерий Кечинов: Зобнин молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина.

"Не повезло Роме Зобнину. Набрал отличную форму по ходу сезона, стал одним из лидеров "Спартака" и должен был стать им в сборной. Его яркая игра даёт мне более позитивный настрой – значит, не всё у нас так плохо. Но если это всё-таки "кресты", то потеря, конечно, огромная. Самое сложное в этой травме – реабилитация, долгая и упорная. Операцию сейчас делают отлично, а вот восстановление представляет собой непростой и долгий процесс. Но современная медицина отлично научилась лечить такие травмы, это не то что в наше время.

Желаю Роману терпения! Вскоре его ожидает каждодневная работа в спортзале: фитнес, велосипед, тренажёры. Зобнин ещё молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше, чем раньше!", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Теги: Кечинов Зобнин
Сегодня, 18:47
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№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:43) #
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Приятно читать, когда один из лучших технарей в истории футбольной России, так по доброму и с уважением, отзывается о современном талантливом парнишке!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дай бог. Но пока лучше не загадывать - медики - они все суеверные, уж слишком много в медицине непредсказуемых вещей.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
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