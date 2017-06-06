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Валерий Кечинов: Зобнин молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина.
"Не повезло Роме Зобнину. Набрал отличную форму по ходу сезона, стал одним из лидеров "Спартака" и должен был стать им в сборной. Его яркая игра даёт мне более позитивный настрой – значит, не всё у нас так плохо. Но если это всё-таки "кресты", то потеря, конечно, огромная. Самое сложное в этой травме – реабилитация, долгая и упорная. Операцию сейчас делают отлично, а вот восстановление представляет собой непростой и долгий процесс. Но современная медицина отлично научилась лечить такие травмы, это не то что в наше время.
Желаю Роману терпения! Вскоре его ожидает каждодневная работа в спортзале: фитнес, велосипед, тренажёры. Зобнин ещё молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше, чем раньше!", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
"Не повезло Роме Зобнину. Набрал отличную форму по ходу сезона, стал одним из лидеров "Спартака" и должен был стать им в сборной. Его яркая игра даёт мне более позитивный настрой – значит, не всё у нас так плохо. Но если это всё-таки "кресты", то потеря, конечно, огромная. Самое сложное в этой травме – реабилитация, долгая и упорная. Операцию сейчас делают отлично, а вот восстановление представляет собой непростой и долгий процесс. Но современная медицина отлично научилась лечить такие травмы, это не то что в наше время.
Желаю Роману терпения! Вскоре его ожидает каждодневная работа в спортзале: фитнес, велосипед, тренажёры. Зобнин ещё молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше, чем раньше!", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
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