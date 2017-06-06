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Сергей Лавров показал телефон с логотипом "Спартака", отвечая на вопрос о любимом клубе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о любимом футбольном клубе продемонстрировал свой мобильный телефон с логотипом "Спартака".

Вопрос Лаврову задал один из студентов во время встречи главы МИД РФ с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде. После вопроса о любимой команде Лавров достал из кармана телефон и продемонстрировал публике его заднюю панель, на которой изображён логотип красно-белых.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:32
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№5 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
странные волантёры которые не знают за кого болеет Лавров

Действительно странные. Весь мир уже сотни раз обошло его фото с этим самым смартфоном. Так что либо студент какой-то непонятный, либо речь о фирменном "красно-белом" позерстве. Типа, "посмотрите еще раз, какие люди за нас болеют!" wink
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
не стал бы спартак чемпионом - ушел бы от ответа

Почему так считаешь?
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
странные волантёры которые не знают за кого болеет Лавров


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не стал бы спартак чемпионом - ушел бы от ответа
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 19:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец
Регистрация: 20.04.2017
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