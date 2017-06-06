Сергей Лавров показал телефон с логотипом "Спартака", отвечая на вопрос о любимом клубе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о любимом футбольном клубе продемонстрировал свой мобильный телефон с логотипом "Спартака".Вопрос Лаврову задал один из студентов во время встречи главы МИД РФ с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде. После вопроса о любимой команде Лавров достал из кармана телефон и продемонстрировал публике его заднюю панель, на которой изображён логотип красно-белых.