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Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие

Полузащитник Алексей Миранчук, который подписал новый контракт с "Локомотивом" на четыре года, поделился своими эмоциями.

"Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб - за доверие. Верю, что у нас всё получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом", - приводит слова Миранчука официальный сайт клуба.
Теги: Миранчук Локомотив
Вчера, 23:27
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