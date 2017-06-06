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Зоран Тошич: пока никаких подвижек в переговорах нет

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, как проходят его переговоры со столичным клубом о новом контракте.

"Пока никаких подвижек в переговорах нет. С прошлой недели ничего не изменилось, поэтому пока не знаю, что сказать. Я уже много раз говорил, что вначале буду рассматривать предложение от ЦСКА, а о других командах пока даже не думаю", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
Теги: Тошич ЦСКА
Вчера, 23:34
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