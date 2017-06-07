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В "Спартаке" появятся два новых итальянских тренера

В сезоне-2017/18 помощниками Массимо Карреры в "Спартаке", помимо уже входящих в его штаб, станут 45-летний тренер-ассистент Аттила Мальфатти и 59-летний специалист по физподготовке Джорджо Д`Урбано. Последний должен прибыть в Москву уже 9 июня, тогда как Мальфатти – 11-го.

Напомним, что Каррера подписал новое соглашение с красно-белыми и будет работать с командой до 31 мая 2019 года. Чемпионы России выйдут из отпуска в конце этой недели.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 00:08
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