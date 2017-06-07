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Массимо Каррера: рад, что продлил контракт со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что рад продлению контракта с клубом.

"Рад, что это случилось: я этого хотел, потому что мои мысли связаны именно с этим клубом. Мы добились серьезного успеха в прошлом чемпионате, но это уже история. Теперь нужно готовиться к новому – и очень трудному – сезону. Тем более, старт уже совсем скоро. В конце этой недели игроки выйдут из отпуска и пройдут медосмотр, а на следующей начнем тренировки на базе в Тарасовке", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 01:13
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