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Сергей Паршивлюк: не в курсе об интересе со стороны "Ростова", "Динамо" и "Локомотива"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк не в курсе об интересе к его персоне со стороны "Ростова", "Динамо" и "Локомотива".

– Появилась информация, что вами интересуются "Ростов", "Динамо" и "Локомотив". Можете подтвердить?

– Не в курсе. Сам жду новостей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паршивлюк Ростов Динамо Локомотив
Сегодня, 01:16
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