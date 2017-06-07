Сергей Паршивлюк: не в курсе об интересе со стороны "Ростова", "Динамо" и "Локомотива"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк не в курсе об интересе к его персоне со стороны "Ростова", "Динамо" и "Локомотива".– Не в курсе. Сам жду новостей.