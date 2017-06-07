Евгений Кречетов: судьбу "Динамо-2" решит совет директоров

Окончательное решение по вопросу целесообразности дальнейшего функционирования команды "Динамо-2" примет совет директоров "Динамо", сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов."Это решит совет директоров клуба. Вопрос финансирования - основной: надо понять, можем ли мы позволить себе иметь еще одну, фактически третью, команду."Динамо" в сезоне-2016/17 выступало в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Из-за этого клуб был лишен возможности заявить команду в молодежное первенство. Была образована команда "Динамо-2", которая приняла участие в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Запад", где заняла четвертое место. "Динамо" выиграло чемпионат ФНЛ и вышло в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), соответственно "молодежка" бело-голубых сможет выступить в молодежном первенстве России.