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"Спартак" и ЦСКА в РФПЛ сезона-2017/18 встретятся 13 августа и 10 декабря
Матчи между "Спартаком" и ЦСКА в чемпионате России сезона-2017/18 состоятся 13 августа ("ВЭБ-Арена") и 10 декабря ("Открытие-Арена"), сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
"Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 августа, а "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря.
Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата. Были выбраны такие даты, потому что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира.
Календарь неидеальный, но мы попытались сделать так, чтобы и футболистам, и зрителям было комфортно.
Календарь чемпионата утвержден на все 30 туров, но еще будут некоторые изменения, так как, возможно, будут клубы, которые будут играть на одном стадионе. Плюс есть некоторые сложности у новичков лиги", - цитирует Бабаева ТАСС.
"Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 августа, а "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря.
Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата. Были выбраны такие даты, потому что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира.
Календарь неидеальный, но мы попытались сделать так, чтобы и футболистам, и зрителям было комфортно.
Календарь чемпионата утвержден на все 30 туров, но еще будут некоторые изменения, так как, возможно, будут клубы, которые будут играть на одном стадионе. Плюс есть некоторые сложности у новичков лиги", - цитирует Бабаева ТАСС.
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