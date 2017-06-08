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"Спартак" и ЦСКА в РФПЛ сезона-2017/18 встретятся 13 августа и 10 декабря

Матчи между "Спартаком" и ЦСКА в чемпионате России сезона-2017/18 состоятся 13 августа ("ВЭБ-Арена") и 10 декабря ("Открытие-Арена"), сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 августа, а "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря.

Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата. Были выбраны такие даты, потому что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира.

Календарь неидеальный, но мы попытались сделать так, чтобы и футболистам, и зрителям было комфортно.

Календарь чемпионата утвержден на все 30 туров, но еще будут некоторые изменения, так как, возможно, будут клубы, которые будут играть на одном стадионе. Плюс есть некоторые сложности у новичков лиги", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: Спартак ЦСКА Бабаев
Сегодня, 17:08
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№29 Написал: Hitman (Сегодня, 18:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Негры спартака не смогут сыграть 10-го декабря

даже не мечтайте, новогоднему конечпоку быть smile
Регистрация: 20.04.2017
№28 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:02) #
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вопрос- кто играет в хабаровске перед дерби или с зенитом
Регистрация: 7.12.2016
№27 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Жаль не 31 декабря, под звон курантов!

И при появлении судьи на поле стадион скандирует "Сне-гу-роч-ка!" stuck_out_tongue_closed_eyes


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№26 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Негры спартака не смогут сыграть 10-го декабря laughing


Твоя тупость очевидна , ишак бухарский .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№25 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Scooter
10 декабря..ну что сказать-дураки!

Жаль не 31 декабря, под звон курантов! smile


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№24 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Минус один интересный матч в чемпионате...Это конечно ужас какой то.
Регистрация: 3.09.2007
№23 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Собрался было высказаться, но понял, что не повториться не получится...


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За три дня - 1100 минусов.
Слабо работаешь, лентяй! )))
Регистрация: 19.09.2011
№22 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Вот ничем их не прошибить.

Это еще фигня - вот увидишь, еще и матчи придется переносить. Потому как наверняка не учли КР, наверняка напороли с еврокубками


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№21 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
После дерби на льду,по пол команды в лазарет вместо отпуска лягут!
Регистрация: 24.10.2007
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Год за годом. А дураки те же. Уёбки полные. Вот ничем их не прошибить.

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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 17:39) #
  • +4
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Болеет за:
ЦСКА
10 декабря..ну что сказать-дураки!
Регистрация: 22.02.2013
№18 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
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кто у нас здесь?новые трансферы цыски?))
Регистрация: 13.05.2017
№17 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Все Мамбы в шпартальке

Своих растеряли по саванне? Овчинникову будку на воротах поставьте - и цепь подлиннее, чтоб Витинью за ноги кусал, когда он свова в сельву ринется. "На волю! В пампасы!" smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№16 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы.
Регистрация: 9.08.2015
№15 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:30) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот жешь уёпки, такие матчи на декабрь ставить... больные на голову


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№14 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
У них каждый год календарь не идеальный!

Ага. С вами. кстати, тоже клево - дерби Спартак-Динамо в первом, и так понимаю, что в 15 туре, тоже поздняя осень и лето - все разъехались. Просто дебилы! Не удивлюсь. если 10 декабря Урал и пермяки дома играют


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№13 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:28) #
  • -4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rex Ultima
"Коля любит Мамбу! Толя любит Мамбу

Все Мамбы в шпартальке, водят хороводы вокруг пальмы в Тарасовке laughing

Цитата: vlees1
Негры Спартака в Томске играли в минус 15

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что резервная дата последнего тура премьер-лиги перед зимним перерывом назначена на 20 февраля 2018 года. Первый тур стартует 16 июля, 30-й тур намечен на 13 мая 2018-го.

– Резервная дата последнего тура перед зимним перерывом, который запланирован на 10 декабря, назначена на 20 февраля, – сказал Измайлов.
Регистрация: 12.05.2017
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (3)

У них каждый год календарь не идеальный! Компьютер бы уже давно все сделал по уму! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
10 декабря ("Открытие-Арена"), сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.]

а есть авторитетнее источник )))
или в бане в Гаграх составляли расписание?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 17:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Блин у нас и так супер матчей раз два и обчелся а тут спецом спектакля лишают!
Регистрация: 2.06.2009
№9 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
а вот ваша Витинька уверен загнется через 15 мин:)

Его отогревать в перерыве будут всей командой. Так сказать, жарить всем табуном laughing "Коля любит Мамбу! Толя любит Мамбу - А Мамба вас, гомосеков, ненавидит!" laughing


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: safonas (Сегодня, 17:20) #
  • +6
  •  (10)

отлично, дерби 10 декабря.... мы за посещаемость и зрелищность турнира! дебилы, бл@ть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Негры спартака не смогут сыграть 10-го декабря laughing

Негры Спартака в Томске играли в минус 15,а вот ваша Витинька уверен загнется через 15 мин:)
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:17) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Негры спартака не смогут сыграть 10-го декабря laughing
Регистрация: 12.05.2017
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все понятно
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
TM_Rostov,
У себя дома??????????? open_mouth


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:15) #
  • +3
  •  (5)
online

Календарь неидеальный, но мы попытались сделать так, чтобы и футболистам, и зрителям было комфортно (с)

Огласите с кем играет Хабаровск 10 декабря
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Драть коней....опять и также больно!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 17:12) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
совсем что ли охренели,для кого в середине декабря такие матчи?уроды...
Регистрация: 20.04.2017
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