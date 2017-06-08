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Марио Фернандес получил право выступать за сборную России
Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако из-за повреждения не сможет сыграть на турнире.
"Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня - ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически", - цитирует Бабаева ТАСС.
Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако из-за повреждения не сможет сыграть на турнире.
"Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня - ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически", - цитирует Бабаева ТАСС.
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