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Виталий Мутко: первый матч на "Лужниках" пройдет не раньше октября

Первый после реконструкции матч на московском стадионе "Лужники" пройдет не раньше октября, сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Стадион готов. В ближайшее время будет завершена работа по благоустройству (стадиона и территории вокруг него). О проведении матча можно думать с октября-ноября.

"Лужники" - это образец реализации крупных проектов с точки зрения качества, сроков. Это стадион высочайшего уровня, надеюсь, он еще долго будет служить москвичам и футболу вообще. В Лужниках будет мекка спорта, а также место отдыха москвичей и гостей города", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 17:25
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Rex Ultima
Кто играть будет? Торпедо во втордиве?

Это наш Уэмбли


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:38) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто играть будет? Торпедо во втордиве?


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
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