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Константин Сарсания: Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал новость о том, что бывшего наставника питерцев Мирчу Луческу не уведомили о смене тренера.

"Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция. Думаю, что это руководство клуба только может знать, так как они были на контакте с Луческу. Я же ничего сказать не могу по этому поводу", - цитирует Сарсанию "Чемпионат.сом".
Теги: Сарсания Луческу Зенит
Сегодня, 18:04
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