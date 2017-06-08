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Илья Геркус: по популярности в России "Локомотив" на 4-5-м месте

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о задаче клуба по популяризации среди болельщиков.

- Есть ли у "Локомотива" подвижки в плане доходов от продажи атрибутики, сувениров, билетов?

– Да. Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллиона рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков.

Если говорить о мерчандайзинге, то вскоре будет открыт новый клубный магазин. Он будет располагаться поблизости от стадиона – там, где была "Локо-пицца". Линейку клубной продукции тоже расширим. Сверхзадач по линии мерчандайзинга не ставим, главный фокус сейчас на нашей аудитории. Масштаб важен. Есть пример "Спартака" с его аудиторией. На мерчандайзинге и продаже билетов "Спартак" получает доход в разы больше нашего.

- Какая средняя посещаемость домашних матчей следующего сезона вас бы устроила (средняя посещаемость домашних матчей "Локомотива" в сезоне-2016/17 – 10 201 зритель)?

– Рост 10–15% на матчах РФПЛ. Это осторожный прогноз. Также ждем, что будут хорошие цифры на играх Лиги Европы. У нас более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ. Это хорошо, нет повода этого стыдиться. Здорово, что "Локомотив" – клуб для всех. При этом мы фокусируемся на молодых, на возрастную категорию от 14 до 25 лет, считая, что остальные категории примыкают к молодежи.

И мне было очень приятно узнать, что клуб так популярен по всей России. На выездах более половины наших болельщиков – из регионов.

- У вас есть данные, какое место в России "Локомотив" занимает по количеству болельщиков?

– Аудитория очень подвижна, особенно региональная. Когда люди говорят, за кого болеют, то могут иметь в виду клуб, матч которого видели в последний раз в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Или же у них может быть сразу несколько любимых команд. Могут назвать одновременно "Зенит" и "Спартак".

Люди очень часто преувеличивают свое футбольное пристрастие. А на практике мы видим посещаемость. Она хорошая, но не поражает воображение. Да, раньше действительно по популярности в России лидировал "Зенит". Это правда. Сейчас, думаю, с огромным отрывом лидирует "Спартак". Он проделал огромную работу по сохранению аудитории.

Если же говорить о "Локомотиве", то мы где-то на четвертом-пятом месте. Через какой-то промежуток времени хотим стать третьими. "Локомотив" – большой бренд, клуб с традициями. Так что есть предпосылки к тому, чтобы бросить вызов.

Проблема футбола и "Локомотива" в частности – это мобилизация новых болельщиков. Нужно привлекать молодежную аудиторию. Вы не заставите ходить на стадион 40-50-летних людей, которые раньше посещали матчи, а потом прекратили. Это в большинстве своем уже потерянные для футбола люди, они редко возвращаются. Похожий кризис посещаемости переживает Италия. Надеюсь, мы его преодолеем. Все же строятся новые стадионы, а это новые перспективы.

ТАСС
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 18:08
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7
(1)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цены снизьте - народ валом пойдёт!
Регистрация: 2.08.2013
№6 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Средняя посещаемость 10 953

Терек: Средняя посещаемость 13 645
Спартак: Средняя посещаемость 24 209
Зина: Средняя посещаемость 17 265
Краснодар: Средняя посещаемость 13 288
ЦКГ Средняя посещаемость 14 982
Со спортс.ру. Трепло


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:40) #
  • -4
  •  (4)

МАРТ,
Казанку в ФНЛ!
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
.Спартак, ЦСКА, Динамо, Торпедо..Краснодар, Ахмад..Анжи....Арсенал..ну Зенит однако..и где ЧУГУН?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
По прощальному матчу Лоськова это было видно.
Рубин, ЦСКА, Зенит - собрали бы больше на матче Семака.
Насчёт прощальных матчей Спартака - сомнений нет.
Ростов соберёт больше на прощальном матче Глушакова.
Амкар - прощальный матч Георгиева соберёт больше.

Уже 6 клубов набрал, (по другим просто не углублялся).

Пятое колесо - самый непопулярный клуб России.

Ростов как единственный клуб в неизбалованном таким зрелищем городе - соберет. Краснодар соберет. Но сомнений в том, что после Спартака, ЦСКА, Зенита Локомотив четвертый по числу болел в стране - вообще-то нет. Я, конечно, понимаю, что у хрюшек с логическим мышлением беда, но тем не менее...
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:23) #
  • -4
  •  (4)

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:17) #
  • -1
  •  (9)

По прощальному матчу Лоськова это было видно.
Рубин, ЦСКА, Зенит - собрали бы больше на матче Семака.
Насчёт прощальных матчей Спартака - сомнений нет.
Ростов соберёт больше на прощальном матче Глушакова.
Амкар - прощальный матч Георгиева соберёт больше.

Уже 6 клубов набрал, (по другим просто не углублялся).

Пятое колесо - самый непопулярный клуб России.
Регистрация: 7.05.2017
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