Илья Геркус: по популярности в России "Локомотив" на 4-5-м месте

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о задаче клуба по популяризации среди болельщиков.– Да. Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллиона рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков.Если говорить о мерчандайзинге, то вскоре будет открыт новый клубный магазин. Он будет располагаться поблизости от стадиона – там, где была "Локо-пицца". Линейку клубной продукции тоже расширим. Сверхзадач по линии мерчандайзинга не ставим, главный фокус сейчас на нашей аудитории. Масштаб важен. Есть пример "Спартака" с его аудиторией. На мерчандайзинге и продаже билетов "Спартак" получает доход в разы больше нашего.– Рост 10–15% на матчах РФПЛ. Это осторожный прогноз. Также ждем, что будут хорошие цифры на играх Лиги Европы. У нас более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ. Это хорошо, нет повода этого стыдиться. Здорово, что "Локомотив" – клуб для всех. При этом мы фокусируемся на молодых, на возрастную категорию от 14 до 25 лет, считая, что остальные категории примыкают к молодежи.И мне было очень приятно узнать, что клуб так популярен по всей России. На выездах более половины наших болельщиков – из регионов.– Аудитория очень подвижна, особенно региональная. Когда люди говорят, за кого болеют, то могут иметь в виду клуб, матч которого видели в последний раз в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Или же у них может быть сразу несколько любимых команд. Могут назвать одновременно "Зенит" и "Спартак".Люди очень часто преувеличивают свое футбольное пристрастие. А на практике мы видим посещаемость. Она хорошая, но не поражает воображение. Да, раньше действительно по популярности в России лидировал "Зенит". Это правда. Сейчас, думаю, с огромным отрывом лидирует "Спартак". Он проделал огромную работу по сохранению аудитории.Если же говорить о "Локомотиве", то мы где-то на четвертом-пятом месте. Через какой-то промежуток времени хотим стать третьими. "Локомотив" – большой бренд, клуб с традициями. Так что есть предпосылки к тому, чтобы бросить вызов.Проблема футбола и "Локомотива" в частности – это мобилизация новых болельщиков. Нужно привлекать молодежную аудиторию. Вы не заставите ходить на стадион 40-50-летних людей, которые раньше посещали матчи, а потом прекратили. Это в большинстве своем уже потерянные для футбола люди, они редко возвращаются. Похожий кризис посещаемости переживает Италия. Надеюсь, мы его преодолеем. Все же строятся новые стадионы, а это новые перспективы.