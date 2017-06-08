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Гилерме: с Акинфеевым у нас отличные отношения

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гилерме отметил, что готов выйти на поле в товарищеском матче с Чили, который состоится 9 июня.

– Настроение на самом деле хорошее. Как в сборной, так и у меня лично. Мы провели отличные сборы: с нагрузкой, все как положено. Была товарищеская игра с Венгрией в Будапеште, которая принесла нам положительный результат. Думаю, это тот счет, который все хотят видеть. Конечно, есть вещи, которые еще надо поправить, но это нормально – позади тяжелые тренировки на австрийском сборе. Главное, что победили и сыграли на ноль.

– В матче с чилийцами увидим тебя на поле?

– Не знаю, пока тренерский штаб ничего не говорил. Если что, я готов!

– Позади не только австрийский сбор, но и тяжелый сезон в "Локо". Не обидно работать, когда другие уже отдыхают?

– Я провожу в таком режиме второй год подряд, ничего страшного. Для игроков сборной это нормально. Я сам принял решение, что хочу играть за Россию и очень рад, что мне дали такую возможность. Отпуск? Есть декабрь, там отдохнем.

– Неужели после Кубка конфедераций не дадут несколько дней передохнуть?

– Честно говоря, не знаю. У нас мало времени, ведь уже 14 июля важный матч со "Спартаком" за Суперкубок. К нему надо подойти во всеоружии. Надеемся, что и наши болельщики заполнят Черкизово.

– Рафаэла с дочками навещает после тренировок?

– У них-то как раз отпуск был, – смеется Гилерме. – На неделю улетели в Турцию, сбежали от московского лета. А вообще семья вся в Москве, дочке предстоит ходить в школу до 7 июля. Так что видимся по вечерам здесь: эти встречи придают дополнительные силы!

– В России все в предвкушении предстоящего турнира. Вы сами в сборной представляете, какие надежды на вас возлагают?

– Для нас это также очень важно. Это наша возможность показать болельщикам, что они могут в нас верить. Поддержка болельщиков для нас невероятно важна.

– Перед публикацией официальной заявки команды Станислав Черчесов сказал, что существует "большая вероятность" того, что Беленов в нее не попадет. Выдохнул тогда?

– Серьезно, он так сказал? Честно говоря, не видел и не знал об этом. Стараюсь абстрагироваться от того, что пишут. Я очень рад, что оказался в итоговом списке! Возможность выступить на таком серьезном турнире за сборную России – это огромная честь!

– С Акинфеевым, кстати, какие отношения?

– У вратарей всегда особые отношения друг с другом. Но что в "Локо", что в сборной никаких проблем у меня не возникает. Игорь – очень открытый и добрый человек, так что у нас отличные отношения. Ну а так, понятное дело, общаюсь больше всего с нашими ребятами – Алексеем Миранчуком и Дмитрием Тарасовым. Ну и, конечно, с Самедовым и Шишкиным – все наши!

ФК "Локомотив"
Теги: Гильерме Акинфеев Сборная России
Сегодня, 19:03
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(1)
№11 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:02) #
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  •  (3)

поросята расхрюкались. в их хлеве каждый норовит насрать в корыто ближнему, вот им и не понять, что между игроками могут быть хорошие отношения.
Регистрация: 25.02.2016
№10 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Rex Ultima
Цитата: Честный
А где ваш ребров

Золотую медаль тряпочкой надраивает. А вы все Траорца Ласнуть пытаетесь?


Ну пусть надраивает,то мало ли не представиться больше возможности!
Скоро Лососнете Траорца от условного Монако или Лейпцига,тогда и поржем)))
Регистрация: 1.06.2017
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 19:36) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Да уж, у Гили друг яйца не носит, а несет

joyкурочка Ряба прям какая то
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
скажи мне кто твой друг

Да уж, у Гили друг яйца не носит, а несет smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№7 Написал: петя365 (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Rex Ultima
вы все Траорца Ласнуть пытаетесь?

Кто нибудь переведёт на русский с чурбано-чурекского?
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
А где ваш ребров

Золотую медаль тряпочкой надраивает. А вы все Траорца Ласнуть пытаетесь?


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 19:27) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Rex Ultima
Гильере клоунов любит?


А где ваш ребров ,любитель штанги целовать?)
Пусть 10 декабря без языка целуется со штангой,а то ненароком прилипнет на весь матч
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:11) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Rex Ultima
Гильере клоунов любит?

видимо.ради тебя это вью давал
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:10) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Rex Ultima
Гильере клоунов любит?

Я уж подумал, что Гильерме под венец собрался.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:08) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гильере клоунов любит?


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
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