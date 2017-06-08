Гилерме: с Акинфеевым у нас отличные отношения

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гилерме отметил, что готов выйти на поле в товарищеском матче с Чили, который состоится 9 июня.– Настроение на самом деле хорошее. Как в сборной, так и у меня лично. Мы провели отличные сборы: с нагрузкой, все как положено. Была товарищеская игра с Венгрией в Будапеште, которая принесла нам положительный результат. Думаю, это тот счет, который все хотят видеть. Конечно, есть вещи, которые еще надо поправить, но это нормально – позади тяжелые тренировки на австрийском сборе. Главное, что победили и сыграли на ноль.– Не знаю, пока тренерский штаб ничего не говорил. Если что, я готов!– Я провожу в таком режиме второй год подряд, ничего страшного. Для игроков сборной это нормально. Я сам принял решение, что хочу играть за Россию и очень рад, что мне дали такую возможность. Отпуск? Есть декабрь, там отдохнем.– Честно говоря, не знаю. У нас мало времени, ведь уже 14 июля важный матч со "Спартаком" за Суперкубок. К нему надо подойти во всеоружии. Надеемся, что и наши болельщики заполнят Черкизово.– У них-то как раз отпуск был, – смеется Гилерме. – На неделю улетели в Турцию, сбежали от московского лета. А вообще семья вся в Москве, дочке предстоит ходить в школу до 7 июля. Так что видимся по вечерам здесь: эти встречи придают дополнительные силы!– Для нас это также очень важно. Это наша возможность показать болельщикам, что они могут в нас верить. Поддержка болельщиков для нас невероятно важна.– Серьезно, он так сказал? Честно говоря, не видел и не знал об этом. Стараюсь абстрагироваться от того, что пишут. Я очень рад, что оказался в итоговом списке! Возможность выступить на таком серьезном турнире за сборную России – это огромная честь!– У вратарей всегда особые отношения друг с другом. Но что в "Локо", что в сборной никаких проблем у меня не возникает. Игорь – очень открытый и добрый человек, так что у нас отличные отношения. Ну а так, понятное дело, общаюсь больше всего с нашими ребятами – Алексеем Миранчуком и Дмитрием Тарасовым. Ну и, конечно, с Самедовым и Шишкиным – все наши!