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Гурам Аджоев: Божович возглавит "Арсенал"? Это не так

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал информацию о том, что Миодраг Божович возглавит команду.

"Нет, это не так. Я так сказать не могу. Ведем поиски тренера. Пока ясности нет", - цитирует Аджоева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аджоев Божович Арсенал Тула
Сегодня, 19:26
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